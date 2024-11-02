В Ливане силы ЦАХАЛа за минувшие сутки неоднократно атаковали позиции и склады "Хизбаллы"

В Ливане силы ЦАХАЛа за минувшие сутки неоднократно атаковали позиции, военные здания, оружейные склады "Хизбаллы", а также оперативный штаб движения и террористов на юге Ливана и в глубине страны.

Силы 91-й дивизии продолжают действовать на юге Ливана, атакуя военные здания "Хизбаллы" и выявляя большое количество оружия. Также было выявлено и ликвидировано с помощью ВВС ЦАХАЛа несколько террористических отрядов.

Силы 146-й дивизии обнаружили террористов "Хизбаллы", готовившихся к обстрелу населенных пунктов Галилеи. ВВС ЦАХАЛа уничтожили террористов.

36-я дивизия также продолжает свою деятельность, атакуя террористические инфраструктуры "Хизбаллы".