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Израиль

В Ливане силы ЦАХАЛа за минувшие сутки неоднократно атаковали позиции и склады "Хизбаллы"

время публикации: 02 ноября 2024 г., 10:24 | последнее обновление: 02 ноября 2024 г., 10:53
В Ливане силы ЦАХАЛа за минувшие сутки неоднократно атаковали позиции и склады "Хизбаллы"
Пресс-служба ЦАХАЛа

В Ливане силы ЦАХАЛа за минувшие сутки неоднократно атаковали позиции, военные здания, оружейные склады "Хизбаллы", а также оперативный штаб движения и террористов на юге Ливана и в глубине страны.

Силы 91-й дивизии продолжают действовать на юге Ливана, атакуя военные здания "Хизбаллы" и выявляя большое количество оружия. Также было выявлено и ликвидировано с помощью ВВС ЦАХАЛа несколько террористических отрядов.

Силы 146-й дивизии обнаружили террористов "Хизбаллы", готовившихся к обстрелу населенных пунктов Галилеи. ВВС ЦАХАЛа уничтожили террористов.

36-я дивизия также продолжает свою деятельность, атакуя террористические инфраструктуры "Хизбаллы".

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