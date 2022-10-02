Правительство утвердило план приема евреев и их семей из Украины, России и Беларуси

В воскресенье, 2 октября, на заседании правительства был утверждён план приема евреев и членов их семей из Украины, России и Беларуси, подготовленный на прошлой неделе министерством алии и интеграции и министерством финансов.

Программа рассчитана на граждан Украины, России и Беларуси, подпадающих под Закон о возвращении, и намеренных урегулировать свой статус после приезда в Израиль.

Министерство финансов выделяет на программу 90 миллионов шекелей. Детали распределения этого бюджета, как сообщили нашей редакции в пресс-службе минфина, будут обсуждаться между министерствами отдельно, в срочном порядке.

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Согласно плану, пока не будет подтверждено соответствие прибывающих критериям Закона о Возвращении, эти люди временно получат все права репатриантов, включая корзину абсорбции и прожиточное пособие ("дмей киюм").

Напомним, граждане Украины и России, имеющие право на репатриацию и прилетающие в Израиль туристами, чтобы сменить статус здесь, могут заявить об этом сразу в аэропорту "Бен-Гурион", где круглосуточно дежурят представители "Натива" и министерства алии и интеграции.

По оценкам министерства алии и интеграции, в ближайшие месяцы в Израиль могут приехать десятки тысяч новых репатриантов из России.

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