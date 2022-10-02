adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
20 - 30°
Тель-Авив:
23 - 29°
Эйлат:
26 - 37°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
$ 3.543 ₪ 3.486 ₪
Иерусалим:
20 - 30°
Тель-Авив:
23 - 29°
Эйлат:
26 - 37°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    Правительство утвердило план приема евреев и их семей из Украины, России и Беларуси

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Правительство утвердило план приема евреев и их семей из России
    Tomer Neuberg/Flash90

    В воскресенье, 2 октября, на заседании правительства был утверждён план приема евреев и членов их семей из Украины, России и Беларуси, подготовленный на прошлой неделе министерством алии и интеграции и министерством финансов.

    Программа рассчитана на граждан Украины, России и Беларуси, подпадающих под Закон о возвращении, и намеренных урегулировать свой статус после приезда в Израиль.

    Министерство финансов выделяет на программу 90 миллионов шекелей. Детали распределения этого бюджета, как сообщили нашей редакции в пресс-службе минфина, будут обсуждаться между министерствами отдельно, в срочном порядке.

    adv_11 incontent_1

    adv_12 m_ar_1

    Согласно плану, пока не будет подтверждено соответствие прибывающих критериям Закона о Возвращении, эти люди временно получат все права репатриантов, включая корзину абсорбции и прожиточное пособие ("дмей киюм").

    Напомним, граждане Украины и России, имеющие право на репатриацию и прилетающие в Израиль туристами, чтобы сменить статус здесь, могут заявить об этом сразу в аэропорту "Бен-Гурион", где круглосуточно дежурят представители "Натива" и министерства алии и интеграции.

    По оценкам министерства алии и интеграции, в ближайшие месяцы в Израиль могут приехать десятки тысяч новых репатриантов из России.

    adv_13 incontent_2

    adv_14 m_ar_2

    adv_15 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 29 Сентября 2022
    С 21 сентября в Израиль прибыли около 900 репатриантов и лиц с правом на репатриацию из России
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 28 Сентября 2022
    Министерства финансов и алии подготовили план приема евреев и их семей из России
    adv_16 ar_middle_wwh
    adv_17 ar_middle_yandex
    adv_18 ar_middle_mobile_yandex
    adv_19 ar_right_wwh
    adv_20 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    16:38 Госконтролер: военнослужащие на базах ЦАХАЛа в Иудее и Самарии живут в неприемлемых условиях
    16:27 Перед судом предстанут мнимые больные, бросавшие "коктейли Молотова" с территории больницы
    15:23 Последствия урагана "Иэн" на юге США. Фоторепортаж
    14:36 Попытка теракта в тюрьме "Рамон": ранена охранница
    14:33 Правительство утвердило план приема евреев и их семей из Украины, России и Беларуси
    13:45 Столкновения на юге Ирана, десятки погибших
    12:53 В Нацерете задержаны боевики ячейки "Исламского государства"
    11:35 В сентябре 2022 года в Израиле жертв COVID-19 было на 68% меньше, чем в августе
    adv_21 ar_right_2
    adv_22 ar_right_3
    adv_23 ar_right_4
    adv_24 ar_right_5