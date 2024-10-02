Опрос "Mаарива": "Ликуд" укрепляется за счет партии Бен-Гвира

Согласно еженедельному опросу, проводимому компанией "Лазар Михкарим" по заказу газеты "Mаарив", если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, партия "Ликуд" во главе с Биньямином Нетаниягу набрала бы 26 мандатов. Это на один мандат больше, чем неделю назад, и рекордный показатель с последних выборов.

"Махане Мамлахти" Бени Ганца набирает 19 мандатов, "Еш Атид" Яира Лапида теряет мандат и набирает 14 мандатов, столько же – у НДИ Авигдора Либермана.

У ШАС по-прежнему 10 мандатов, у "Демократим" во главе с Яиром Голаном – 9. "Оцма Йегудит" Итамара Бен-Гвира теряет мандат и остается с 7 мандатами. Столько же – у "Яадут а-Тора". ХАДАШ-ТААЛ и РААМ набирают по 5 мандатов, у "Ционут Датит" – 4 мандата. Партия Гидона Саара по-прежнему не проходит электоральный барьер.