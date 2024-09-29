Опрос 12-го телеканала: "Ликуд" – крупнейшая партия, но оппозиция получает больше мандатов

Согласно опросу, проведенному новостной редакцией 12-го телеканала, если бы выборы проводились сейчас, "Ликуд" получил бы 25 мандатов, став крупнейшей фракцией в Кнессете.

"Махане Мамлахти" занял бы на выборах второе место с 24 депутатами. Третье с 15 мандатами у "Еш Атид", четвертое у НДИ – партия провела бы в Кнессет 14 депутатов. Далее следуют "Демократы", объединившие "Аводу" и МЕРЕЦ. У них 11 мандатов.

ШАС был бы представлен 10 депутатами, "Яадут а-Тора" – 9, "Оцма Йегудит" – 6, ХАДАШ-ТААЛ и РААМ получают 5 мест каждая, "Ционут Датит" и "Ямин Мамлахти" не проходят электоральный барьер.

Оппозиция без арабских списков набирает 61 мандат, нынешняя коалиция – 49 мандатов.

Если бы в предвыборную гонку вступила бы партия во главе с бывшим премьер-министром Нафтали Беннетом, она получила бы 20 мандатов. Большую часть голосов она забрала бы у списков, которые сейчас находятся в оппозиции, однако коалиция теряет три дополнительных мандата.

"Ликуд" был бы представлен 23 депутатами, "Махане Мамлахти" – получила бы 13 мандатов, "Еш Атид" – 12, "Демократы" и ШАС – по 10, НДИ – 9, "Яадут а-Тора" – 8, "Оцма Йегудит", ХАДАШ-ТААЛ и РААМ получают 5 мест каждая.

Участникам опроса было предложено сделать выбор между Биньямином Нетаниягу и Бени Ганцем как кандидатами на пост премьер-министра. Нетаниягу получает 38% голосов, Ганц – 29%. Выбирая между Нетаниягу и Яиром Лапидом, те же 38% высказываются в пользу нынешнего премьер-министра, 27% поддерживают его соперника. Однако Беннет с 38% одерживает верх над Нетаниягу, который в таком случае получает 35%.