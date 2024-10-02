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Израиль

Внимание, розыск: пропал 38-летний Моше Йегуда из Бней-Брака

время публикации: 02 октября 2024 г., 12:53 | последнее обновление: 02 октября 2024 г., 12:53
Внимание, розыск: пропал 38-летний Моше Йегуда из Бней-Брака
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция просит помощи в розыске 38-летнего Моше Йегуды из Бней-Брака. Последний раз его видели 1 октября, когда он выходил из дома. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: крепкого телосложения. Описание одежды: традиционные для ультрарелигиозных – белая рубашка, черные брюки, кипа. Носит очки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100.

Израиль
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