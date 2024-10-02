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Израиль

В бою на юге Ливана погиб боец "Эгоза" Назар Иткин

время публикации: 02 октября 2024 г., 16:57 | последнее обновление: 02 октября 2024 г., 16:58
Назар Иткин (22 года)
Пресс-служба ЦАХАЛа

Разрешено к публикации: в бою на юге Ливана погиб 22-летний старший сержант Назар Иткин из Кирьят-Аты, боец спецназа "Эгоз".

С начала наземной операции в Газе (с 27 октября 2023 года) на разных фронтах погибли 348 военнослужащих.

С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, около границы с Ливаном и в Ливане, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 717 военнослужащих ЦАХАЛа.

Израиль
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Разрешено к публикации: в Ливане погиб офицер спецназа "Эгоз"