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Израиль

Обновлены инструкции для израильского тыла

время публикации: 02 октября 2024 г., 16:04 | последнее обновление: 02 октября 2024 г., 16:04
Обновлены инструкции для израильского тыла
Пресс-служба командования тылом

По итогам совещания по оценке ситуации Управление тылом сообщило: с 16:00 2 октября обновлены инструкции для граждан и местных администраций.

В центре, на юге и востоке страны ограничений нет. Пляжи в центральной и южной части побережья Средиземного моря открыты.

На севере сохраняются ограничения. Пляжи на севере закрыты.

На Голанских высотах, в Верхней, Центральной и Нижней Галилее массовые мероприятия можно проводить – до 50 человек на открытой местности, до 250 в помещениях. Работа возможна там, где есть быстрый доступ к защищенным помещениям. Образовательные учреждения закрыты.

В районах А-Мифрац, А-Амаким, А-Кармель, Вади Ара массовые мероприятия можно проводить – до 60 человек на открытой местности, до 300 в помещениях. Работа возможна там, где есть быстрый доступ к защищенным помещениям. Образовательные учреждения работают в случае, если есть быстрый доступ к защищенным помещениям.

Израиль
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