Обновлены инструкции для израильского тыла

По итогам совещания по оценке ситуации Управление тылом сообщило: с 16:00 2 октября обновлены инструкции для граждан и местных администраций.

В центре, на юге и востоке страны ограничений нет. Пляжи в центральной и южной части побережья Средиземного моря открыты.

На севере сохраняются ограничения. Пляжи на севере закрыты.

На Голанских высотах, в Верхней, Центральной и Нижней Галилее массовые мероприятия можно проводить – до 50 человек на открытой местности, до 250 в помещениях. Работа возможна там, где есть быстрый доступ к защищенным помещениям. Образовательные учреждения закрыты.

В районах А-Мифрац, А-Амаким, А-Кармель, Вади Ара массовые мероприятия можно проводить – до 60 человек на открытой местности, до 300 в помещениях. Работа возможна там, где есть быстрый доступ к защищенным помещениям. Образовательные учреждения работают в случае, если есть быстрый доступ к защищенным помещениям.