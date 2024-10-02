Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 2 октября, температура существенно не изменится, в горных и внутренних районах температура будет ниже среднесезонной. Переменная облачность. Утром на севере и в центре возможен дождь.

В Иерусалиме – 16-23 градусов, в Тель-Авиве – 23-28, в Хайфе – 23-26, в Эйлате – 24-33, в Беэр-Шеве – 19-27, в Мицпе-Рамоне – 15-26, на побережье Мертвого моря – 23-30, в Ашкелоне и Ашдоде – 24-28, в Ариэле – 18-24, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 25-30, на Голанских высотах – 19-26.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 28 градусов, высота волн – 80-180 см. Купание может быть опасным.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

В четверг-субботу ожидается повышение температуры.