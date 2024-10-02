x
02 октября 2024
|
последняя новость: 06:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 октября 2024
|
02 октября 2024
|
последняя новость: 06:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

После иранского удара: Израиль заявляет о минимальном ущербе, Иран – об уничтожении военных объектов

время публикации: 02 октября 2024 г., 05:35 | последнее обновление: 02 октября 2024 г., 06:09
После иранского удара: Израиль заявляет о минимальном ущербе, Иран – об уничтожении военных объектов
Flash90

Власти Израиля подчеркивают: ущерб в результате иранской массированной атаки несущественный, большинство ракет были перехвачены, другие упали в основном на открытой местности.

В соцсетях публиковались кадры причинения ущерба в жилых районах. В частности, одна из ракет упала на территории школы в Гедере.

Массированный удар Ирана по Израилю. Фоторепортаж

В Тегеране, в свою очередь, утверждают, что 80% ракет поразили цели, что якобы "уничтожены" израильская база Неватим, более 20 самолетов F-35 и три базы рядом с Тель-Авивом, что были атакованы база Хацерим и штаб-квартира "Мосада". Судя по имеющимся данным, данные сведения не соответствуют действительности.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 октября 2024

Иран атаковал Израиль: выпущены сотни ракет, сирены и взрывы по всей стране