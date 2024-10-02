После иранского удара: Израиль заявляет о минимальном ущербе, Иран – об уничтожении военных объектов

Власти Израиля подчеркивают: ущерб в результате иранской массированной атаки несущественный, большинство ракет были перехвачены, другие упали в основном на открытой местности.

В соцсетях публиковались кадры причинения ущерба в жилых районах. В частности, одна из ракет упала на территории школы в Гедере.

Массированный удар Ирана по Израилю. Фоторепортаж

В Тегеране, в свою очередь, утверждают, что 80% ракет поразили цели, что якобы "уничтожены" израильская база Неватим, более 20 самолетов F-35 и три базы рядом с Тель-Авивом, что были атакованы база Хацерим и штаб-квартира "Мосада". Судя по имеющимся данным, данные сведения не соответствуют действительности.