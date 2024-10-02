В теракте в Яффо погибла танцовщица международного уровня Шахар Голдман

Мэр Лода Яир Ревиво в своем "икс-блоге" сообщил, что в результате теракта в Яффо погибла 30-летняя жительница города, танцовщица международного уровня Шахар Голдман.

Жертвами теракта, который произошел вечером 1 октября на бульваре Иерушалаим в Яффо, стали семь человек, еще девять человек получили ранения различной степени тяжести.

Террористы, жители Хеврона, были ликвидированы.