В теракте в Яффо погибла танцовщица международного уровня Шахар Голдман
время публикации: 02 октября 2024 г., 01:12 | последнее обновление: 02 октября 2024 г., 01:38
Мэр Лода Яир Ревиво в своем "икс-блоге" сообщил, что в результате теракта в Яффо погибла 30-летняя жительница города, танцовщица международного уровня Шахар Голдман.
Жертвами теракта, который произошел вечером 1 октября на бульваре Иерушалаим в Яффо, стали семь человек, еще девять человек получили ранения различной степени тяжести.
Террористы, жители Хеврона, были ликвидированы.
לא ככה רצינו לסגור את השנה: בצער רב קיבלתי את הידיעה על הירצחה של שחר גולדמן הי"ד, תושבת העיר לוד בת 30, שנרצחה הלילה בדם קר בפיגוע האכזרי בשד' ירושלים ביפו ע"י מחבלים שפלים וארורים . שחר ז"ל, שהתחתנה רק לפני קצת למעלה משנה, הייתה רקדנית בינלאומית מצטיינת והותירה אחריה את בעלה… pic.twitter.com/DhkKMvVoBF— יאיר רביבו – ראש העיר לוד (@Yair_Revivo) October 1, 2024
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