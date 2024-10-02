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Израиль

В теракте в Яффо погибла танцовщица международного уровня Шахар Голдман

время публикации: 02 октября 2024 г., 01:12 | последнее обновление: 02 октября 2024 г., 01:38
В теракте в Яффо погибла танцовщица международного уровня Шахар Голдман
Flash90

Мэр Лода Яир Ревиво в своем "икс-блоге" сообщил, что в результате теракта в Яффо погибла 30-летняя жительница города, танцовщица международного уровня Шахар Голдман.

Жертвами теракта, который произошел вечером 1 октября на бульваре Иерушалаим в Яффо, стали семь человек, еще девять человек получили ранения различной степени тяжести.

Террористы, жители Хеврона, были ликвидированы.

Израиль
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