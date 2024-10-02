Отменены специальные указания, опубликованные Управлением тылом перед ракетным обстрелом из Ирана
время публикации: 02 октября 2024 г., 00:48 | последнее обновление: 02 октября 2024 г., 00:48
По итогам совещания по оценке ситуации Управление тылом сообщило об отмене специальных указаний, которые были выпущены для жителей нескольких округов в центральной части страны.
Отменены ограничения на работу учебных заведений и работу предприятий в районах Кармель (за исключением Дальят аль-Кармель и Исфия), Вади Ара (за исключением Йокнем-Илит и регионального совета Мегидо), Менаше, Самария, Шарон, Дан, Яркон, А-Шфела, Иерусалим и Шфелат Иегуда.
В указанных районах разрешается проведение массовых мероприятий с участием до 1000 человек.
Ограничения снимаются с 00:00 2 октября.
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