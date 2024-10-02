Отменены специальные указания, опубликованные Управлением тылом перед ракетным обстрелом из Ирана

По итогам совещания по оценке ситуации Управление тылом сообщило об отмене специальных указаний, которые были выпущены для жителей нескольких округов в центральной части страны.

Отменены ограничения на работу учебных заведений и работу предприятий в районах Кармель (за исключением Дальят аль-Кармель и Исфия), Вади Ара (за исключением Йокнем-Илит и регионального совета Мегидо), Менаше, Самария, Шарон, Дан, Яркон, А-Шфела, Иерусалим и Шфелат Иегуда.

В указанных районах разрешается проведение массовых мероприятий с участием до 1000 человек.

Ограничения снимаются с 00:00 2 октября.