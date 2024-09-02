Всеобщая забастовка в Израиле: кто и как бастует

Всеобщая федерация профсоюзов объявила о забастовке с 06:00 понедельника, 2 сентября, однако не все структуры выразили готовность принять участие в ней. В то же время о присоединении к забастовке объявили частные структуры, не входящие в "Гистадрут".

Точно будут бастовать госслужбы, банковский сектор, почта. Израильская электрическая компания и компания "Мекорот" будут работать в субботнем режиме.

Согласно "Гистадруту", автобусные компании "Дан", "Эгед" и "Метрополин" участвуют в забастовке, однако сами компании говорят о работе "с перебоями". Иерусалимский трамвай начнет работать с 12:00, а Тель-Авивский трамвай будет работать в "сокращенном режиме", железнодорожная компания будет работать в обычном режиме. В аэропорту Бен-Гурион будет частичная забастовка с 08:00 до 10:00 (не будет вылетов и не будет разгрузки багажа).

"Гистадрут" объявил, что морские порты работать не будут, однако в рабочих комитетах портов имеются разногласия по данному поводу. По данным NEWSru.co.il, Ашдодский порт продолжает работать.

Государственные больницы будут работать в субботнем режиме, кроме больниц в зоне конфликте. Сеть клиник "Мор" бастует. Больничные кассы работают в обычном режиме.

Муниципалитеты разошлись во мнениях по поводу участия в забастовке. В числе муниципалитетов, которые бастовать не будут - Иерусалим, Ашдод, Нетания, Рамла, Кирьят-Шмона, Ашкелон, Димона, Нагария, Сдерот, Холон, Петах-Тиква, Цфат, Ариэль, вся Иудея и Самария, Кацрин, Кирьят-Ям, Кирьят-Моцкин, Кирьят-Бялик, Кирьят-Гат, Бейт-Шемеш, Мицпе-Рамон, Арад, Маале-Адумим, Мигдаль-ха-Эмек, Хариш, Нахаль-Сорек, Бней-Брак, Шломи, Йерухам, Бейт-Шеан, Эфрат и Маалот-Таршиха.

Учебы в средних школах (9-12) классов не будет в связи с забастовкой организации учителей. Профсоюз учителей объявил, что в городах, участвующих в забастовке, учеба в школах будет до 11:45, а детские сады работать не будут.

Университеты участвуют в забастовке, однако экзамены для резервистов и психометрические экзамены пройдут в обычном режиме.

В сфере высоких технологий о присоединении к забастовке объявили, среди прочих, компании Wix, Fiverr, Honeybook, Playtika, Riskified, AppsFlyer, Monday, Trax, AI21, Augury, Simply, Minute Media, Forter, Redis, Lemonade, Simply, Rapyd, Agora, Tyto Care, PIXELOT, Papaya Global, CHEQ, Unity, Rise, Reason, Hibob, DriveNets, ScyllaDB, организации Startup Nation Central, Recma Bio. К ним присоединились такие венчурные фонды, как Qumra Capital, NFX, Disruptive Fund, F2, PSG, Bessemer.

Торговые центры BiG и "Офер" работать не будут. Компания "Тнува" закроет на сутки штаб-квартиру, а производственная деятельность компании будет остановлена на 101 минуту.

В ближайшие часы в трех разных инстанциях будут рассматриваться иски против забастовки. БАГАЦ (состав во главе с судьей Алексом Штайном) рассмотрит иск форума семей похищенных "Тиква", региональный суд по трудовым спорам - аналогичный иск форума семей погибших "Гвура" и резервистов. Всеизраильский суд по трудовым спорам будет рассматривать иск, поданный государством.