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Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 2 сентября: операции в Дженине, Шхеме, около Рамаллы

время публикации: 02 сентября 2024 г., 06:19 | последнее обновление: 02 сентября 2024 г., 06:26
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 2 сентября: операции в Дженине, Шхеме, около Рамаллы
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций. Продолжается масштабная операция в Самарии.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 2 сентября действовали в Дженине и около Дженина (в Кафр-Дане, Дир Абу Дайфе), в Шхеме и около Шхема (в Тальфите), в Джалазуне (к северу от Рамаллы), в Иматине (к востоку от Калькилии), в Аль-Хадэре (к югу от Бейт-Лехема).

Происходили вооруженные столкновения.

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 2 сентября.

Источники в ПА сообщают, что рано утром 2 сентября в Дженине израильскими военными взорван дом Захарии Зубейди – лидера местных боевиков, находящегося в тюрьме.

Сообщалось также, что в Идне, к западу от Хеврона, военные окружили дом исполнителя теракта на 35-й трассе. Судя по имеющимся данным, дом размечают для дальнейшего разрушения.

Израиль
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