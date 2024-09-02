332-й день войны в Израиле. Хронология событий

Понедельник, 3 сентября 2024 года, 332-й день войны "Железные мечи", которую Израиль ведет против террористических организаций в Газе, в Иудее и Самарии, в Ливане, начиная с 7 октября 2023 года.

ЦАХАЛ продолжает наземную операцию в Газе, уничтожая инфраструктуру ХАМАСа и ликвидируя боевиков. Армия Израиля наносит удары по объектам "Хизбаллы" на юге Ливана. Операции в Иудее и Самарии.

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ 02.09.2024

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Источники в Газе: не менее трех человек погибли в результате удара по цели в районе города Газа.

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"Хизбалла" заявила о нанесении удара по кибуцу Менара. Сигнала тревоги в Менаре не было.

В Дженине ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по группе боевиков, бросавших взрывные устройства в израильских военных.

Источники в ПА: ЦАХАЛ начал операцию в Шхеме.

Источники в Газе: ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям на северо-западе Рафаха.

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Последний сигнал тревоги около границы сектора Газы был зафиксирован 29 августа в 08:31. Последний сигнал тревоги около границы с Ливаном – 1 сентября в 20:12. В ходе нынешней войны террористические группировки в секторе Газы и Ливане, как правило (но не всегда), прекращают "на ночь" ракетные обстрелы израильской территории.

ВОЙНА "ЖЕЛЕЗНЫЕ МЕЧИ"

Рано утром 7 октября 2023 года атака террористов началась с ракетных обстрелов центральных районов Израиля из Газы и прорыва границы сектора тысячами боевиков, которые вторглись на израильскую территорию, убив более тысячи мирных граждан, а также сотни сотрудников полиции и военнослужащих, и захватив в плен сотни израильтян и иностранных граждан, многих из которых все еще удерживают в секторе Газы.

Согласно официальным данным, 7 октября 2023 года ХАМАС похитил 251 человека. По состоянию на 1 сентября 2024 года 101 заложник находится в плену у ХАМАСа в Газе: 97 заложников с 7 октября 2023 года и 4 заложника с 2014 года (84 мужчины и 14 женщин, в их числе двое детей младше 5 лет). Их них – 39 похищенных нет в живых, их тела удерживаются ХАМАСом в Газе (включая Адара Голдина и Орона Шауля, похищенных в 2014 году).

Освобождены/спасены/найдены мертвыми 154 человека: четверо израильтян освобождены и одна военнослужащая спасена бойцами ЦАХАЛ до 24 ноября 2023 года; 81 израильтянин и 24 иностранца освобождены в рамках сделки с ХАМАСом с 24 по 30 ноября 2023 года; 16 похищенных убиты в плену ХАМАСа и их тела были найдены и эвакуированы бойцами ЦАХАЛа; трое похищенных случайно убиты огнем ЦАХАЛа; в рамках спецоперации 12 февраля 2024 года силы безопасности спасли в Рафиахе двух заложников; в ходе спецоперации в Нусейрате 8 июня 2024 года были спасены четверо заложников. 27 августа был спасен еще один заложник. 31 августа были найдены тела шести убитых заложников.

Имена заложников, похищенных террористами 7 октября 2023 года и удерживаемых в Газе. Имена освобожденных заложников выделены отдельным списком

В первый день войны, 7 октября, террористы напали на участников музыкального фестиваля, проходившего около границы Газы, в лесу Реим. На фестиваль собрались примерно 3000 человек. Сотни были убиты, многие были взяты в заложники. Террористы устроили резню в поселках Беэри, Кфар-Аза и Нир-Оз, убив множество людей, включая стариков, женщин и детей. Кроме того террористы вторглись в Сдерот, Офаким, Нетивот и другие населенные пункты Западного Негева, убивая и грабя израильтян.

Вскоре после нападения ХАМАС объявил войну Израилю, дав своим действиям название "Потоп Аль-Аксы". В ответ правительство Израиля заявило о состоянии войны (впервые с 1973 года) и начале Войны "Железные мечи".