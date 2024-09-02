В результате ДТП на 431-й трассе байкер получил тяжелые травмы
время публикации: 02 сентября 2024 г., 19:39 | последнее обновление: 02 сентября 2024 г., 19:39
На 431-й трассе, возле Рамлы, в результате дорожной аварии пострадали мотоциклист. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что байкер, которому около 16 лет, получил множественные травмы.
Пострадавший доставлен в больницу "Шамир – Асаф а-Рофе", его состояние оценивается медиками как тяжелое.
Дорожная полиция расследует обстоятельства аварии.
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