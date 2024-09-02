В различных районах Израиля возобновились митинги с призывом к сделке с ХАМАСом

Вечером 2 сентября во многих районах страны возобновились митинги солидарности с семьями похищенных, участники которых требуют заключения сделки с ХАМАСом для возвращения израильтян, удерживаемых в секторе Газы.

Митинг проходит на улице Каплан, недалеко от въезда на военную базу Генштаба "Кирия" в Тель-Авиве. Движение транспорта в этом районе перекрыто полицией по согласованию с организаторами мероприятия.

На улице Аза в Иерусалиме, недалеко от дома семьи Нетаниягу, находятся сотни демонстрантов, и, как передала радиостанция "Кан Бет", люди продолжают прибывать.

Демонстранты время от времени перекрывают Прибрежное шоссе в районе поселка Бейт Янай. На месте образовался дорожный затор.

Сотни людей проводят акцию протеста также возле дома семьи Нетаниягу в Кейсарии.