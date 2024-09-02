Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 2 сентября: удары по целям в секторе

В ночь на 2 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Судя по имеющейся информации, наземные силы ЦАХАЛа действуют в основном в центре и на юге сектора. Удары наносятся по целям на всей территории сектора.

На севере сектора: не менее трех убитых в результате удара по цели в районе города Газа; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в районе Ас-Сабра на юге города Газа; ЦАХАЛ обстреливал цели в Зайтуне, на юго-востоке города Газа.

В центре сектора: один убитый и один раненый в результате обстрела с беспилотника ЦАХАЛа в Нусейрате; БПЛА ЦАХАЛа нанесли удар по цели в районе Абу Ситта в Нусейрате, есть убитый и раненые; ВВС ЦАХАЛа нанесли еще один удар по цели в Нусейрате.

На юге сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям на северо-западе Рафаха; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в районе Аш-Шахайда, к востоку от Хан-Юниса.

ЦАХАЛ пока не дает других комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 2 сентября.