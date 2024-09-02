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Израиль

ВВС ЦАХАЛа атаковали военное здание "Хизбаллы" на юге Ливана

время публикации: 02 сентября 2024 г., 18:05 | последнее обновление: 02 сентября 2024 г., 18:09

ВВС ЦАХАЛа атаковали строение, используемое террористической организацией "Хизбалла" в военных целях, в районе деревни Маркаба на юге Ливана.

Пресс-служба Армии обороны Израиля также сообщила, что во время ракетной атаки, предупреждение о которой прозвучало в 16:57 в населенных пунктах на "линии противостояния", был зафиксирован запуск около 30 ракет с территории Ливана. В результате обстрела не было раненых или пострадавших.

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