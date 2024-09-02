"Высокопоставленный источник" назвал заявления Байдена "крайне опасными"

"Высокопоставленный источник" прокомментировал заявления президента США Джо Байдена о том, что "мы очень близки к соглашению, однако Нетаниягу делает недостаточно". Вышеназванный "источник" в израильском руководстве назвал слова Байдена "очень опасными вещами".

"Удивительно, что президент США давит на премьер-министра Нетаниягу, который согласился на американское предложение еще 31 мая, а затем принял предложение американских посредников 16 августа – а не на Синуара, который неумолимо отказывается от любой сделки, – сказал "высокопоставленный источник". – И слова президента США особенно опасны, поскольку они прозвучали всего через считанные дни после того, как ХАМАС убил шестерых израильских заложников, включая гражданина США".

Напомним, информационное агентство Reuters процитировало заявление Джо Байдена, сделанное после убийства террористами ХАМАС шестерых израильских заложников: "Мы очень близки к соглашению, но я не думаю, что Нетаниягу делает достаточно".