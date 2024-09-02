Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 2 сентября, температура немного повысится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность. Временами слабый дождь на севере страны и около побережья Средиземного моря.

В Иерусалиме – 19-30 градусов, в Тель-Авиве – 25-31, в Хайфе – 24-30, в Эйлате – 29-39, в Беэр-Шеве – 20-34, в Мицпе-Рамоне – 18-34, на побережье Мертвого моря – 26-35, в Ашкелоне и Ашдоде – 23-31, в Ариэле – 20-30, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 26-34, на Голанских высотах – 21-31.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 30 градусов, высота волн – 60-90 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 15 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

Во вторник-четверг – без существенных изменений.