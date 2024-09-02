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Израиль

Полиция сообщила о задержании 29 участников беспорядков в Тель-Авиве

время публикации: 02 сентября 2024 г., 01:32 | последнее обновление: 02 сентября 2024 г., 01:32
Полиция сообщила о задержании 29 участников беспорядков в Тель-Авиве
Tomer Neuberg/Flash90

29 человек были задержаны во время столкновений с полицией на шоссе Аялон в Тель-Авиве, начавшимися после окончания митинга солидарности с семьями похищенных.

В полиции отмечают, что демонстранты, участвовавшие в перекрытии шоссе Аялон, грубо нарушили договоренность с организаторами митинга на улице Каплан.

При этом в сообщении пресс-службы правоохранительных органов подчеркивает, что в перекрытии шоссе Аялон участвовали несколько сот человек из тысяч людей, которые были на улице Каплан. Большинство участников мероприятия – это законопослушные граждане.

В ходе столкновений с демонстрантами получила травмы и потеряла сознание сотрудница полиции. Она была доставлена в больницу для оказания ей медицинской помощи.

Израильские СМИ сообщали, что во время разгона демонстрантов, чтобы оттеснить их с шоссе, полиция использовала шоковые гранаты. Несколько человек были ранены осколками, среди раненых депутат Кнессета от партии "Авода" Наама Лазими.

Израиль
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