"Глобс": Смотрич согласовал отставку юрсоветников министерств, отработавших больше 7-летней каденции

Министр финансов Бецалель Смотрич согласовал с министерством юстиции и управлением государственной службы план отправления в отставку юридических советников министерств, занимающих свою должность больше 7 лет подряд (то есть больше одной каденции), сообщает "Глобс".

Согласно изданию, в рамках плана будут заменены около половины действующих юридических советников, включая юрсоветника министерства финансов Аси Месинга, с которым у Смотрича острые разногласия.

Предполагается, что юрсоветники, отработавшие 7 лет и более, и проведшие большую часть карьеры на госслужбе, получат дополнительное выходное пособие в размере 24 зарплат, а те, кто провел на госслужбе меньшую часть карьеры – в размере 20 зарплат.