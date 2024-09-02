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Израиль

"Глобс": Смотрич согласовал отставку юрсоветников министерств, отработавших больше 7-летней каденции

время публикации: 02 сентября 2024 г., 21:55 | последнее обновление: 02 сентября 2024 г., 21:55
"Глобс": Смотрич согласовал отставку юрсоветников министерств, отработавших больше 7-летней каденции
Chaim Goldberg/Flash90

Министр финансов Бецалель Смотрич согласовал с министерством юстиции и управлением государственной службы план отправления в отставку юридических советников министерств, занимающих свою должность больше 7 лет подряд (то есть больше одной каденции), сообщает "Глобс".

Согласно изданию, в рамках плана будут заменены около половины действующих юридических советников, включая юрсоветника министерства финансов Аси Месинга, с которым у Смотрича острые разногласия.

Предполагается, что юрсоветники, отработавшие 7 лет и более, и проведшие большую часть карьеры на госслужбе, получат дополнительное выходное пособие в размере 24 зарплат, а те, кто провел на госслужбе меньшую часть карьеры – в размере 20 зарплат.

Израиль
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