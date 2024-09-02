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В Иерусалиме демонстранты прорвались через первое из трех заграждений на пути к дому Нетаниягу

время публикации: 02 сентября 2024 г., 21:26 | последнее обновление: 02 сентября 2024 г., 21:41
В Иерусалиме демонстранты прорвались через первое из трех заграждений на пути к дому Нетаниягу
Пресс-служба полиции Израиля

В Иерусалиме демонстрация в поддержку семей похищенных переросла в беспорядки после того, как митингующие прорвались через первое из трех заграждений на подходе к дому семьи Нетаниягу на улице Аза.

Телеканал "Кан-11" передал, что в Иерусалиме задержаны шестеро демонстрантов. Столкновения между демонстрантами и полицией происходят примерно в 50 метрах от дома семьи Нетаниягу.

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что демонстранты нарушили договоренности с организаторами митинга, прорвались через одно заграждение и направляются к следующему, вступая в физическое противостояние с полицейскими.

О задержании демонстрантов из полиции передали, что пятеро из шестерых были задержаны при попытки проникнуть в закрытую зону.

Телеканал "Кан-11" передал, что около пяти тысяч человек участвуют в митинге в Кейсарии, где правопорядок охраняют около 300 полицейских и пограничников.

Сотни тысяч людей участвуют в демонстрациях, которые проходят на улице Каплан в Тель-Авиве, а также в других районах города.

Этим вечером выступления в поддержку сделки по освобождению заложников проходят во многих городах Израиля.

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