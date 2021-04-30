Трагедия на горе Мерон: официально подтверждена гибель 38 человек

На горе Мерон во время празднования Лаг ба-Омер при спуске людей с одной из трибун возникла давка. (В первых сообщениях с места происшествия говорилось об обрушении трибуны).

Трагедия произошла в том районе горы Мерон, где праздновали хасиды "Толдот Аарон". По словам свидетелей, на других участках не сразу поняли, что произошла трагедия и десятки людей нуждаются в помощи, и еще продолжала играть музыка.

Гендиректор службы скорой помощи "Маген Давид Адом" Эли Бин сообщил, что в результате трагедии погибли не менее 38 человек. Десятки людей получили травмы, из них 18 находятся в критическом состоянии. Среди пострадавших немало детей.

Журналист портала Walla Яки Адамкер написал в своем микроблоге Twitter, что трагедия произошла в небольшом переходе, вход в который был открыт, а выход, по неизвестным причинам, заблокирован полицией. В какой-то момент люди начали падать друг на другу и возникла давка, в результате которой пострадали сотни человек.

Пострадавшие доставлены в больницы "Зив", РАМБАМ, "Пория", медицинский центр "Галиль", "Адаса Эйн-Керем".

МАДА и добровольцы ЗАКА в 3 часа ночи сообщили, что завершилась эвакуация пострадавших, на месте происшествия остаются тела погибших.

Полиция опрашивает свидетелей происшествия.

Празднование Лаг ба-Омер, в котором принимали участие около ста тысяч представителей ультрарелигиозной общины, прекращено. Полиция организует вывоз людей с горы Мерон.

На горе Мерон во время празднования находились министр внутренней безопасности Амир Охана, генинспектор полиции Коби Шабтай и начальник полиции Северного округа. Радиостанция "Кан Бет" передала, что перед началом мероприятия полиция сообщала, что гора Мерон подготовлена для приема от 200 тысяч до 300 тысяч человек.

Депутат Кнессета Итамар Бен Гвир также находился на горе Мерон, но в интервью радиостанции "Кан Бет" он сказал, что находился на другом участке и не был свидетелем гибели людей.

Министр транспорта Мири Регев распорядилась прекратить все работы на магистралях, чтобы позволить беспрепятственную эвакуацию людей.