Начата публикация имен погибших на горе Мерон

В результате давки на горе Мерон во время празднования Лаг ба-Омер в ночь на пятницу, 30 апреля, погибли не менее 45 человек, около 150 получили травмы (шесть пострадавших в критическом состоянии, 18 – в тяжелом состоянии).

Начата публикация имен погибших (обновляется по мере уведомления близких):

1. Шраги Гешттнер (35), певец, репатриант из Канады

2. Менахем Закбах (24), из Модиин-Илита

3. Симха Буним Дискинд (25), из Бейт-Шемеша

4. Шимон Маталон (37), из Бейтар-Илита

5. Ханох Слод (52), из Ашдода

6. Элазар Голдберг (37), из Бейтар-Илита

7. Едидья Фогель (22), из Иерусалима

8. Йонатан Хеврони (27), из Гиват-Шмуэля

9. Моше Бен Шалом (20), из Бней-Брака



Муниципалитет Иерусалима, не называя имен, объявил, что до наступления шаббата на городских кладбищах похоронят восьмерых погибших на горе Мерон.

Тела погибших доставляют в Институт судебной медицины Абу Кабир в Тель-Авиве. Идет процесс опознания.

Трагедия на горе Мерон

В ночь на пятницу, 30 апреля, на горе Мерон во время празднования Лаг ба-Омер при спуске людей с одной из трибун возникла давка. (В первых сообщениях с места происшествия говорилось об обрушении трибуны).

Трагедия произошла в том районе горы Мерон, где праздновали хасиды "Толдот Аарон". По словам свидетелей, на других участках не сразу поняли, что произошла трагедия и десятки людей нуждаются в помощи, и еще продолжала играть музыка.

Погибли не менее 45 человек. Около 150 получили травмы, из них шестеро находятся в критическом состоянии, 18 в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть дети.

Пострадавшие доставлены в больницы "Зив" (Цфат), РАМБАМ (Хайфа), "Пория" (Тверия), медицинский центр Западной Галилеи (Нагария), "А-Эмек" (Афула), "Адаса Эйн-Керем" (Иерусалим).

Больницы открыли горячие линии для поиска родственников.

Больница Западной Галилеи в Нагарии: 1255141, 04-6652211.

Больница РАМБАМ в Хайфе: 1255144.

Больница "Зив" в Цфате: 1255161, 04-6828838.

Больница "Пория" в Тверии: 1255162, 04-6652211.

Организация по оказанию экстренной психологической помощи ЭРАН увеличила количество дежурных сотрудников: номер *1201.

Телефон службы "Эзер ми-Цион": 03-6144660.

В Бней-Браке и Иерусалиме открыты центры помощи на базе муниципальных колл-центров 106.

Трагедия на горе Мерон во время праздника Лаг ба-Омер. Фоторепортаж

Журналист портала Walla Яки Адамкер написал в своем микроблоге Twitter, что трагедия произошла в небольшом переходе, вход в который был открыт, а выход, по неизвестным причинам, был заблокирован полицией. В какой-то момент люди начали падать друг на друга и возникла давка, в результате которой пострадали сотни человек.

МАДА и добровольцы ЗАКА в 3 часа ночи сообщили, что завершилась эвакуация пострадавших. Вскоре после этого было объявлено, что тела погибших вывезены. Полиция в течение длительного времени проводила эвакуацию людей с горы Мерон и опрашивала свидетелей происшествия.

На горе Мерон во время празднования находились министр внутренней безопасности Амир Охана, генинспектор полиции Коби Шабтай и начальник полиции Северного округа. Радиостанция "Кан Бет" передала, что перед началом мероприятия полиция сообщала, что гора Мерон подготовлена для приема от 200 тысяч до 300 тысяч человек.

Начальник следственного управления полиции Израиля генерал-майор Игаль Бен-Шалом обратился к юридическому советнику правительства Авихаю Мандельблиту и к и.о. государственного прокурора Амиту Айсману с просьбой передать расследование трагедии на горе Мерон отделу министерства юстиции по расследованию преступлений, совершенных полицейскими (МАХАШ). Как сообщает пресс-служба полиции, Мандельблит и Айсман удовлетворили просьбу Бен-Шалома. МАХАШ займется проверкой действий сотрудников полиции, отвечавших за организацию и обеспечение безопасности мероприятий на горе Мерон.

Со словами соболезнования народу Израиля выступили многие мировые лидеры.

Последствия празднования Лаг ба-Омера на горе Мерон в прошлые годы

Ежегодно для празднования Лаг ба-Омера на горе Мерон собираются от 100 до 300 тысяч верующих. Несмотря на все усилия организаторов, эта территория не приспособлена для размещения такого количества людей. И каждый год после празднования служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает о сотнях пострадавших (в давке, от обезвоживания, от ожогов и т.п.).

Вот данные за последние годы (по отчетам МАДА): в 2013-м – 230 пострадавших, в 2014-м – около 600, в 2015-м – около 300, в 2016-м – около 150, в 2017-м – около 600, в 2018-м – около 300, в 2019-м – более 230. (В 2020-м празднование было отменено из-за карантинных ограничений.) И каждый раз после праздника десятки пострадавших доставляли в больницы. Но никогда прежде в результате давки на горе Мерон не гибли десятки людей.

Трагедия на горе Мерон в 1911 году

17 мая 1911 года, во время празднования Лаг ба-Омер, в результате обрушения крыши на горе Мерон погибли семь человек, около 40 получили травмы. Тогда возникли проблемы с помощью пострадавшим, так как ближайшая больница в Цфате была закрыта, и многие пострадавшие умерли, так как не получили своевременной медицинской помощи.

18.07.1995. Трое подростков были задавлены насмерть в толпе на фестивале в городе Араде.

14.07.1997 год. Обрушение пешеходного моста через реку Яркон в Тель-Авиве во время церемонии открытия XV Маккабиады. Четверо погибших (все представители делегации Австралии), десятки травмированных.

18.04.2012. В результате падения осветительной аппаратуры во время репетиции церемонии Дня независимости на площади на горе Герцля в Иерусалиме погибла младший лейтенант медицинской службы Хила Бецалели, семеро военнослужащих были травмированы.