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NEWSru.co.il :: В Израиле30 апреля 2022 г., 06:26

Боевое крыло ФАТХа взяло на себя ответственность за теракт в Ариэле

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Боевое крыло ФАТХа взяло на себя ответственность за теракт в Ариэле

"Бригады мучеников Аль-Аксы", являющиеся боевым крылом возглавляющей Палестинскую автономию организации ФАТХ, взяли на себя ответственность за теракт в Ариэле, в котором был убит 20-летний охранник.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что ведется преследование террористов. Арабские СМИ сообщают о перестрелках, которые ведут подразделения ЦАХАЛа с боевиками в нескольких местах в Самарии.


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