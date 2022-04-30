Боевое крыло ФАТХа взяло на себя ответственность за теракт в Ариэле

"Бригады мучеников Аль-Аксы", являющиеся боевым крылом возглавляющей Палестинскую автономию организации ФАТХ, взяли на себя ответственность за теракт в Ариэле, в котором был убит 20-летний охранник.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что ведется преследование террористов. Арабские СМИ сообщают о перестрелках, которые ведут подразделения ЦАХАЛа с боевиками в нескольких местах в Самарии.