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NEWSru.co.il :: В Израиле30 апреля 2022 г., 05:55

Около мечети Аль-Акса в Иерусалиме произошли столкновения между хамасовцами и умеренными мусульманами

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Около мечети Аль-Акса в Иерусалиме произошли столкновения между хамасовцами и умеренными мусульманами

Рано утром в субботу, 30 апреля, около мечети Аль-Акса произошли столкновения между группой молодых мужчин в масках и мусульманами, собравшимися для молитвы.

Сайт Ynet передает, что десятки экстремистов в масках, размахивавших флагами ХАМАСа, направлялись в сторону израильских полицейских, когда дорогу им преградила большая группа мусульман, не желавших новых столкновений на Храмовой горе.

Сообщается, что экстремисты выкрикивали: "Мы люди Мухаммада Дэйфа!* Абу Убайды!** Мы взорвем Тель-Авив!"


Информация об этом инциденте подтверждается публикациями в социальных сетях.

Отметим, что это не первый подобный инцидент около мечети Аль-Акса в течение месяца Рамадан (завершается 2 мая).

*Мухаммад Дэйф – один из основателей и лидер "Бригад Изаддина аль-Касама", военного крыла террористической организации ХАМАС (Газа)
**Абу Убайда – пресс-секретарь ХАМАСа в Газе

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