Около мечети Аль-Акса в Иерусалиме произошли столкновения между хамасовцами и умеренными мусульманами
Рано утром в субботу, 30 апреля, около мечети Аль-Акса произошли столкновения между группой молодых мужчин в масках и мусульманами, собравшимися для молитвы.
Сайт Ynet передает, что десятки экстремистов в масках, размахивавших флагами ХАМАСа, направлялись в сторону израильских полицейских, когда дорогу им преградила большая группа мусульман, не желавших новых столкновений на Храмовой горе.
Сообщается, что экстремисты выкрикивали: "Мы люди Мухаммада Дэйфа!* Абу Убайды!** Мы взорвем Тель-Авив!"
Информация об этом инциденте подтверждается публикациями в социальных сетях.
Отметим, что это не первый подобный инцидент около мечети Аль-Акса в течение месяца Рамадан (завершается 2 мая).
*Мухаммад Дэйф – один из основателей и лидер "Бригад Изаддина аль-Касама", военного крыла террористической организации ХАМАС (Газа)
**Абу Убайда – пресс-секретарь ХАМАСа в Газе
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