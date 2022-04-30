Около мечети Аль-Акса в Иерусалиме произошли столкновения между хамасовцами и умеренными мусульманами

Рано утром в субботу, 30 апреля, около мечети Аль-Акса произошли столкновения между группой молодых мужчин в масках и мусульманами, собравшимися для молитвы.

Сайт Ynet передает, что десятки экстремистов в масках, размахивавших флагами ХАМАСа, направлялись в сторону израильских полицейских, когда дорогу им преградила большая группа мусульман, не желавших новых столкновений на Храмовой горе.

Сообщается, что экстремисты выкрикивали: "Мы люди Мухаммада Дэйфа!* Абу Убайды!** Мы взорвем Тель-Авив!"

Информация об этом инциденте подтверждается публикациями в социальных сетях.

Отметим, что это не первый подобный инцидент около мечети Аль-Акса в течение месяца Рамадан (завершается 2 мая).

*Мухаммад Дэйф – один из основателей и лидер "Бригад Изаддина аль-Касама", военного крыла террористической организации ХАМАС (Газа)

**Абу Убайда – пресс-секретарь ХАМАСа в Газе