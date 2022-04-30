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NEWSru.co.il :: В Израиле30 апреля 2022 г., 16:36

Машина израильской пары, прибывшей за покупками в Калькилию, похищена

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Машина израильской пары, прибывшей за покупками в Калькилию, похищена

Машина израильской пары, прибывшей за покупками в Калькилию, была похищена. Похитители скрылись. Супруги были эвакуированы из зоны А, запрещенной для посещения израильтянами. Эвакуация была проведена при содействии военнослужащих и полиции.

По данным расследования, израильтянин вышел из автомобиля, его жена оставалась в автомобиле. Воспользовавшись моментом, похитители распылили в лица супругам перцовый газ из баллончика, вытащили женщину из машины и скрылись с места происшествия.

Женщина получила легкие травмы и была госпитализирована в больницу "Меир" в Кфар-Сабе.


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