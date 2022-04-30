Машина израильской пары, прибывшей за покупками в Калькилию, похищена

Машина израильской пары, прибывшей за покупками в Калькилию, была похищена. Похитители скрылись. Супруги были эвакуированы из зоны А, запрещенной для посещения израильтянами. Эвакуация была проведена при содействии военнослужащих и полиции.

По данным расследования, израильтянин вышел из автомобиля, его жена оставалась в автомобиле. Воспользовавшись моментом, похитители распылили в лица супругам перцовый газ из баллончика, вытащили женщину из машины и скрылись с места происшествия.

Женщина получила легкие травмы и была госпитализирована в больницу "Меир" в Кфар-Сабе.