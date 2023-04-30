СМИ: Нетаниягу встречался с губернатором Флориды Дисантисом, но не афишировал это

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встречался в минувший четверг с губернатором Флориды Роном Дисантисом, находившимся в Израиле.

Как сообщает "Гаарец", Дисантис опубликовал в социальных сетях сообщение о встрече с главой правительства Израиля, в то время как канцелярия премьер-министра воздержалась от упоминания факта встречи. Возможно это связано с нежеланием Биньямина Нетаниягу провоцировать конфликт с Дональдом Трампом. Дисантис и Трамп намерены, в числе прочих, баллотироваться на пост кандидата в президенты от Республиканской партии на выборах 2024 года.

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Трамп уже заявил о своем решении баллотироваться. Дисантис публичного заявления еще не сделал, однако рассматривается в качестве одного из главных претендентов на победу в Республиканской партии.

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Во время визита в Израиль Дисантис выступил на конференции газеты Jerusalem Post. В своем выступлении Дисантис подверг критике политику администрации Джо Байдена в отношении Израиля. "США не должны вмешиваться во внутренние дела Израиля. Каждая страна должна иметь возможность сама принимать свои решения", – заявил губернатор Флориды.