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Прокуратура оспорила приговор Шраге Брошу, требуя увеличить срок заключения

время публикации: 30 апреля 2024 г., 22:00 | последнее обновление: 30 апреля 2024 г., 22:00
Прокуратура оспорила приговор Шраге Брошу, требуя увеличить срок заключения
Flash90. Фото: Й.Зелигер

Государственная прокуратура подала апелляцию на решение Тель-Авивского мирового суда приговорить Шрагу Броша, бывшего председателя израильского объединения промышленников, к 14 месяцам тюремного заключения.

Обвинение требует увеличить срок заключения до 24-40 месяцев тюрьмы в дополнение к наложенному на него штрафу.

Ранее Брош был признан виновным в подделке корпоративных документов и мошенничестве при отягчающих обстоятельствах с целью уклонения от уплаты налогов в размере 1,55 миллиона шекелей.

Брош уволился с поста председателя объединения промышленников в 2019 году, после того, как был вызван на слушания перед предъявлением обвинения. Обвинение было предъявлено в 2020 году.

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