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"Кан-11": Идо Авив и Калкидан Мехари погибли в результате "дружественного огня"

время публикации: 30 апреля 2024 г., 20:53 | последнее обновление: 30 апреля 2024 г., 20:53
Идо Авив и Калкидан Мехари
Пресс-служба ЦАХАЛа

Вечером 30 апреля телеканал "Кан-11" сообщил, что получено разрешение на публикацию данных предварительного расследования ЦАХАЛа, согласно которому Идо Авив и Калкидан Мехари, погибли в результате "дружественного огня".

Телеканал "Кан-11" передал, что, по данным предварительного расследования, танк, наехав на взрывное устройство, оказался в центре перестрелки между боевиками и силами ЦАХАЛа. Из танка, который обстреливался также противотанковыми ракетами, был сделан залп в сторону стоявшего в стороне здания. В этом здании находились Идо Авив и Калкидан Мехари, а также еще двое бойцов, которые получили ранения.

28-летний старшина резерва Идо Авив, боец 9232-го батальона 679-й бригады "Уцбат Ифтах" и 37-летний старшина резерва Калкидан Мехари, боец 223-го батальона 2-й бригады "Кармели", погибли в бою в центральной части сектора Газы в ночь на 29 апреля.

С начала наземной операции (с 27 октября 2023 года) в Газе погибли 263 военнослужащих.

С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе, около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 608 военнослужащих ЦАХАЛа.

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