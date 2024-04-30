Теракт в Иерусалиме совершил турист из Турции

Названо имя террориста, совершившего 30 апреля вооруженное нападение на бойцов пограничной службы в Старом городе Иерусалима.

Им оказался 34-летний Хасан Сакланан – турист из Турции, который 29 апреля въехал в Израиль из Иордании через мост Алленби. (См. фото документов Сакланана)

Расследование продолжается.

Во вторник, 30 апреля, на улице Султан Сулейман возле Цветочных ворот Старого города Иерусалима было совершено вооруженное нападение. Ножевое ранение получил мужчина примерно 30 лет, передает служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (МАДА). Полиция сообщает: ранен боец пограничной полиции. Нападавший застрелен. МАДА: раненый госпитализирован в состоянии средней тяжести, он в сознании.