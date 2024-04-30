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Израиль

Посла Германии изгнали из университета Бир-Зейт в Рамалле за поддержку Израиля

время публикации: 30 апреля 2024 г., 14:00 | последнее обновление: 30 апреля 2024 г., 14:00
Посол Германии Штеффен Зайберт
Michael Kappeler/Pool via AP

Посол Германии Штеффен Зайберт, прибывший с визитом в университет Бир-Зейт в Рамалле, подвергся жестокому нападению со стороны палестинских студентов. Как сообщает "Сругим", студенты забросали автомобиль дипломатического посланника камнями и едва не линчевали его самого, пытаясь открыть двери машины. "Сругим" публикует также видео инцидента.

Сообщается, что нападавшие повредили крышу машины посла, оскорбляли его, пинали машину и забрасывали ее камнями. Посол Германии был вынужден заблокировать двери, которые продолжали дергать демонстранты, и уехать.

Таким образом палестинцы выражали протест против поддержки Германией Израиля. Видеозапись нападения, судя по ракурсу, снимавшегося самими студентами, была опубликована в социальных сетях. Комментирующие видео пользователи постарались убедить посла Германии, что палестинцы на Западном берегу – включая студентов университета Бир-Зейт, отличаются от террористов ХАМАСа и населения сектора Газы.

Напомним, Германия недавно сообщила о возобновлении финансирования Агентства по помощи палестинским беженцам UNRWA, и германское руководство постоянно призывает к прекращению палестино-израильского конфликта.

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