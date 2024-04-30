Метула третий раз за день подверглась обстрелу из Ливана
время публикации: 30 апреля 2024 г., 18:14 | последнее обновление: 30 апреля 2024 г., 18:14
Без сигнала системы раннего предупреждения Метула подверглась обстрелу с территории Ливана. Был зафиксирован запуск нескольких противотанковых ракет.
Радиостанция "Кан Бет" передала, что в результате обстрела не было раненых, но причинен ущерб одному строению.
По данным израильской мониторинговой группы, отслеживающей события на границах Израиля, это был третий обстрел Метулы противотанковыми ракетами за сегодняшний день.