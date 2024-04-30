Метула третий раз за день подверглась обстрелу из Ливана

Без сигнала системы раннего предупреждения Метула подверглась обстрелу с территории Ливана. Был зафиксирован запуск нескольких противотанковых ракет.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что в результате обстрела не было раненых, но причинен ущерб одному строению.

По данным израильской мониторинговой группы, отслеживающей события на границах Израиля, это был третий обстрел Метулы противотанковыми ракетами за сегодняшний день.