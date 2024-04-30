ЦАХАЛ в ночь на 30 апреля действовал в Хевроне, Шхеме, Бейт-Лехеме

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 30 апреля действовали в Хевроне, Шхеме, Бейт-Лехеме, а также в Силат ад-Дахре, к югу от Дженина, Анабте, к востоку от Туль-Карема, и Дир Низаме, северо-западней Рамаллы.

Происходили вооруженные столкновения.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии официальных сведений нет.

Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 30 апреля.