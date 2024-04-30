Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 30 апреля, температура немного понизится и будет соответствующей среднесезонной. Облачно. Ожидаются дожди, преимущественно на севере и востоке страны.

В Иерусалиме – 15-22 градусов, в Тель-Авиве – 18-24, в Хайфе – 18-21, в Эйлате – 21-33, в Беэр-Шеве – 17-27, в Мицпе-Рамоне – 15-22, на побережье Мертвого моря – 24-29, в Ашкелоне и Ашдоде – 19-24, в Ариэле – 15-22, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 22-29, на Голанских высотах – 17-25.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 22-23 градуса, высота волн – 70-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 15 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 20 км/ч).

В среду будет солнечно. В четверг – переменная облачность. В пятницу – солнечно.