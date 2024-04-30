Демонстрация в Тель-Авиве: задержаны пять человек, травмирован полицейский

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила о нарушении правопорядка небольшой группой участников демонстрации в Тель-Авиве. Задержаны пять человек.

В полиции отмечают, что столкновения демонстрантов и полиции произошли на улице Кинг Джордж. К тому моменту мероприятие было объявлено незаконным и полицейские попросили его участников разойтись. Просьбы полиции были проигнорированы демонстрантами, среди которых была депутат Кнессета. Демонстранты попытались пройти в здание "Мецедат Зеэв", но были остановлены сотрудниками полиции.

Полиция сообщает, что участники беспорядков перекрывали дороги, создавая трудности для движения транспорта, разводили на проезжей части огонь, "обстреливали" полицейских петардами. Одна из петард попала в сотрудника полиции, он был вынужден обратиться за медицинской помощью в больницу.

Вечером в социальных сетях появилось множество сообщений, в которых участники демонстрации жалуются на применение полицией чрезмерной силы в отношении демонстрантов, на агрессивность полицейских, на изъятие или порчу личного имущества демонстрантов.