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Израиль

Смотрич обратился к Нетаниягу: "Народ с вами, за вашей спиной тысячелетия истории"

время публикации: 30 апреля 2024 г., 16:55 | последнее обновление: 30 апреля 2024 г., 16:57
Смотрич обратился к Нетаниягу: "Народ с вами, за вашей спиной тысячелетия истории"
Olivier Fitoussi/Flash90

Глава партии "Ционут Датит" министр финансов Бецалель Смотрич сделал заявление по поводу формирующейся сделки с ХАМАСом.

Помимо прочего, он обратился к премьер-министру Биньямину Нетаниягу. "Господин премьер-министр, отдайте наконец приказ об атаке на Рафиах. Примите наконец решение двигаться в сторону очевидной победы, а не страшной капитуляции. Проявите лидерские качества, которые необходимы в это время. Народ с вами, за вашей спиной история тысячелетий, на которую вы всегда бросали свои взоры. Если, не дай Бог, вы упустите этот момент, еврейский народ найдет спасение и благополучие в другом месте", – заявил Смотрич.

Он добавил: "Правительство, которое капитулирует сейчас перед международным давлением, остановит войну в ее разгаре, не допустит немедленной атаки на Рафиах, вернется к посредническим предложениям Египта, в ту же секунду утратит право на существование".

"Легче всего мне было бы поддержать любую сделку и получить одобрение и комплименты со всех сторон. Но чувство ответственности по отношению к избирателям, к моей совести, к моей правде, требуют от меня протестовать, чтобы предотвратить опасность. Так я действовал всегда, и сегодня я готов заплатить политическую цену за свое решение", – резюмировал глава "Ционут Датит".

В своей речи Смотрич воздержался от прямой угрозы или прямого ультиматума в адрес премьер-министра и правительства. Позднее состоится заседание фракции "Ционут Датит", посвященное этому вопросу.

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