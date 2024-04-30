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Израиль

ЦАХАЛ и минпрос смогут воспользоваться частными адвокатами по иску по закону о призыве

время публикации: 30 апреля 2024 г., 16:21 | последнее обновление: 30 апреля 2024 г., 16:23
ЦАХАЛ и минпрос смогут воспользоваться частными адвокатами по иску по закону о призыве
Chaim Goldberg/Flash90

Правительство утвердило решение о предоставлении права различным структурам пользоваться частным адвокатом при иске по вопросу о законе о призыве.

Согласно утвержденному решению, услугами частного адвоката сможет пользоваться не только правительство в целом, но и министерство просвещения и ЦАХАЛ.

Эта позиция противоречит мнению юридического советника правительства Гали Баарав-Миары. К настоящему моменту она не дала разрешения правительству пользоваться услугами частного адвоката, несмотря на то, что сама отказывается представлять позицию правительства в БАГАЦе по иску с требованием призвать учащихся йешив.

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