Многотысячная демонстрация в поддержку семей похищенных проходит в Тель-Авиве

Тысячи израильтян принимают участие в демонстрации в поддержку семей похищенных в Тель-Авиве. Вместе с родственниками тех, чьи близкие находятся в руках террористов, они требуют от правительства заключить сделку с ХАМАСом любой ценой.

Участники этой акции оставили огромную надпись на дороге: "Рафиах может подождать, они – нет".

По улице Менахем Бегин колонна демонстрантов направляется в северном направлении.

Новостная служба "Кан", сообщила, что демонстранты развели костры на проезжей части, что привело к столкновениям с полицией.

Центр Тель-Авива, улицы Менахем Бегин и Каплан, Игаль Алон, перекрыты для движения транспорта.