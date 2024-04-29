Многотысячная демонстрация в поддержку семей похищенных проходит в Тель-Авиве
время публикации: 29 апреля 2024 г., 21:35 | последнее обновление: 29 апреля 2024 г., 21:35
Тысячи израильтян принимают участие в демонстрации в поддержку семей похищенных в Тель-Авиве. Вместе с родственниками тех, чьи близкие находятся в руках террористов, они требуют от правительства заключить сделку с ХАМАСом любой ценой.
Участники этой акции оставили огромную надпись на дороге: "Рафиах может подождать, они – нет".
По улице Менахем Бегин колонна демонстрантов направляется в северном направлении.
Новостная служба "Кан", сообщила, что демонстранты развели костры на проезжей части, что привело к столкновениям с полицией.
Центр Тель-Авива, улицы Менахем Бегин и Каплан, Игаль Алон, перекрыты для движения транспорта.
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