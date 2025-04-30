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Израиль

Мэрии городов Израиля заявляют об отмене сегодняшних праздничных мероприятий из-за погоды

время публикации: 30 апреля 2025 г., 16:18 | последнее обновление: 30 апреля 2025 г., 16:23
Мэрии городов Израиля заявляют об отмене сегодняшних праздничных мероприятий из-за погоды
Фото NEWSru.co.il

Мэрии Тель-Авива, Ашдода, Ашкелона, Лода, Модиина объявили об отмене запланированных на сегодняшний вечер праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню независимости.

По всей видимости, будет заявлено об отмене праздничных мероприятий и в других городах Израиля.

Причина: жаркая и сухая погода, повышенная запыленность воздуха.

В некоторых случаях мероприятия переносятся на 1 мая.

По всей видимости, будет заявлено об отмене праздничных мероприятий и в других городах Израиля.

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