Мэрии городов Израиля заявляют об отмене сегодняшних праздничных мероприятий из-за погоды
время публикации: 30 апреля 2025 г., 16:18 | последнее обновление: 30 апреля 2025 г., 16:23
Мэрии Тель-Авива, Ашдода, Ашкелона, Лода, Модиина объявили об отмене запланированных на сегодняшний вечер праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню независимости.
По всей видимости, будет заявлено об отмене праздничных мероприятий и в других городах Израиля.
Причина: жаркая и сухая погода, повышенная запыленность воздуха.
В некоторых случаях мероприятия переносятся на 1 мая.
По всей видимости, будет заявлено об отмене праздничных мероприятий и в других городах Израиля.