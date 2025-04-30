Поддержка друзов. Начальник генштаба ЦАХАЛа приказал приготовиться к ударам по целям в Сирии

Начальник генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир отдал распоряжение подготовиться к нанесению ударов по целям в Сирии, если насилие со стороны сил правящего режима в отношении друзов не прекратится.

"В течение сегодняшнего дня Армия обороны Израиля использовала авиацию для ударов по нападавшим на мирных жителей-друзов на окраинах Дамаска. Армия обороны Израиля следит за развитием событий в сирийском регионе, ее силы приведены в готовность к обороне и различным сценариям", – заявляет пресс-служба ЦАХАЛа.

Ранее офис главы правительства Израиля уведомил: "В соответствии с директивами премьер-министра Биньямина Нетаниягу, министра обороны Исраэля Каца и начальника Генерального штаба генерал-лейтенанта Эяля Замира, Армия обороны Израиля провела предупредительную операцию и атаковала экстремистскую группировку, которая готовилась продолжать нападения на друзское население в городе Асхания в провинции Дамаск в Сирии". "Сирийскому режиму был передан серьезный сигнал: Израиль ожидает от него действий по предотвращению причинения вреда друзам", – говорилось в официальном заявлении. "В День памяти павших в вооруженных силах Израиля, когда мы чтим огромный вклад друзской общины в безопасность Израиля и память павших друзов, отдавших свои жизни ради защиты Государства Израиль, мы считаем крайне важным осознать нашу приверженность друзской общине в Израиле и защите их братьев в Сирии. Израиль не допустит причинения вреда друзской общине в Сирии из-за глубокой преданности нашим братьям-друзам в Израиле, которые связаны семейными и историческими узами со своими братьями-друзами в Сирии", – отмечалось в заявлении офиса главы правительства Израиля.

Напомним, что ЦАХАЛ контролирует "буферную зону" в Сирии и время от времени наносит удары по целям на территории этой страны.