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Израиль

Авария на севере Израиля, погиб мужчина

Мада
ДТП
Погибшие
время публикации: 30 апреля 2025 г., 12:26 | последнее обновление: 30 апреля 2025 г., 13:07
Авария на севере Израиля, есть пострадавшие в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

Около полудня 30 апреля на дороге 8833 недалеко от Гаатона (Галилея) столкнулись два автобуса и два автомобиля. В результате аварии пострадали четыре человека, один из них, мужчина около 40 лет, от полученных травм скончался. Прочие получили травмы от легких до средней тяжести.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" отмечает, что в автобусах не было пассажиров.

Пострадавшие доставлены в больницу "Галиль" в Нагарии.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

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