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Израиль

Израиль поддержал друзов: проведена предупредительная операция в Сирии

Биньямин Нетаниягу
Сирия
ЦАХАЛ
Друзы
Исраэль Кац
время публикации: 30 апреля 2025 г., 12:12 | последнее обновление: 30 апреля 2025 г., 12:19
Друзы в Дамаске. 29 апреля 2025 года
AP Photo/Omar Sanadiki

Офис главы правительства Израиля уведомил: "В соответствии с директивами премьер-министра Биньямина Нетаниягу, министра обороны Исраэля Каца и начальника Генерального штаба генерал-лейтенанта Эяля Замира, Армия обороны Израиля провела предупредительную операцию и атаковала экстремистскую группировку, которая готовилась продолжать нападения на друзское население в городе Асхания в провинции Дамаск в Сирии".

"Сирийскому режиму был передан серьезный сигнал: Израиль ожидает от него действий по предотвращению причинения вреда друзам", – сказано в официальном заявлении.

"В День памяти павших в вооруженных силах Израиля, когда мы чтим огромный вклад друзской общины в безопасность Израиля и память павших друзов, отдавших свои жизни ради защиты Государства Израиль, мы считаем крайне важным осознать нашу приверженность друзской общине в Израиле и защите их братьев в Сирии. Израиль не допустит причинения вреда друзской общине в Сирии из-за глубокой преданности нашим братьям-друзам в Израиле, которые связаны семейными и историческими узами со своими братьями-друзами в Сирии", – говорится в заявлении офиса главы правительства Израиля.

Информация об этой военной операции в Сирии уточняется.

Напомним, что ЦАХАЛ контролирует "буферную зону" в Сирии и время от времени наносит удары по целям на территории этой страны.

Израиль
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