Послом Фиджи в Израиле стал посол в ООН, ранее служивший в Израиле
время публикации: 30 апреля 2025 г., 09:49 | последнее обновление: 30 апреля 2025 г., 09:49
Посол Фиджи в ООН Филиппо Таракиникини вручил верительные грамоты президенту Израиля Ицхаку Герцогу, став первым послом своей страны в Израиле.
Таракиникини будет послом-нерезидентом, и продолжит базироваться в Нью-Йорке, однако ранее он уже жил в Израиле с семьей в течение трех лет, когда служил в управлении ООН по безопасности (UNDSS).
Напомним, что в начале 2024 года сообщалось о намерении правительства Фиджи открыть посольство в Иерусалиме.