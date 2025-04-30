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Израиль

Послом Фиджи в Израиле стал посол в ООН, ранее служивший в Израиле

время публикации: 30 апреля 2025 г., 09:49 | последнее обновление: 30 апреля 2025 г., 09:49
Послом Фиджи в Израиле стал посол в ООН, ранее служивший в Израиле
Пресс-служба правительства Фиджи

Посол Фиджи в ООН Филиппо Таракиникини вручил верительные грамоты президенту Израиля Ицхаку Герцогу, став первым послом своей страны в Израиле.

Таракиникини будет послом-нерезидентом, и продолжит базироваться в Нью-Йорке, однако ранее он уже жил в Израиле с семьей в течение трех лет, когда служил в управлении ООН по безопасности (UNDSS).

Напомним, что в начале 2024 года сообщалось о намерении правительства Фиджи открыть посольство в Иерусалиме.

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