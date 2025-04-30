Послом Фиджи в Израиле стал посол в ООН, ранее служивший в Израиле

Посол Фиджи в ООН Филиппо Таракиникини вручил верительные грамоты президенту Израиля Ицхаку Герцогу, став первым послом своей страны в Израиле.

Таракиникини будет послом-нерезидентом, и продолжит базироваться в Нью-Йорке, однако ранее он уже жил в Израиле с семьей в течение трех лет, когда служил в управлении ООН по безопасности (UNDSS).

Напомним, что в начале 2024 года сообщалось о намерении правительства Фиджи открыть посольство в Иерусалиме.