МАХАШ допросил полицейских, участвовавших в обыске, при котором был тяжело травмирован младенец
время публикации: 30 апреля 2025 г., 09:22 | последнее обновление: 30 апреля 2025 г., 09:27
Следователи отдела расследования преступлений, совершенных полицейскими (МАХАШ), допросили четырех сотрудников полиции, которые вчера вечером проводили обыск в Гиват-Зеэве, около Иерусалима.
Причиной допроса стали травмы, полученные во время обыска семимесячным младенцем, который в критическом состоянии был доставлен в больницу "Шаарей Цедек" в Иерусалиме.
Судя по опубликованным данным, полиция обыскивала дом мужчины, подозреваемого в мошенничестве. В ходе обыска в манеж, где лежал маленький ребенок, были брошены или положены тяжелые предметы, которые травмировали малыша.