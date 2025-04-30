x
30 апреля 2025
|
последняя новость: 13:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 апреля 2025
|
30 апреля 2025
|
последняя новость: 13:12
30 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Внимание, розыск: пропал 57-летний Гай Хасон из Ган-Явне

Полиция
Розыск
время публикации: 30 апреля 2025 г., 11:59 | последнее обновление: 30 апреля 2025 г., 12:04
Внимание, розыск: пропал 57-летний Гай Хасон из Ган-Явне
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля просит помощи в розыске 57-летнего Гая Хасона из Ган-Явне. В последний раз его видели 27 апреля 2025 года на бульваре Иерушалаим в Ган-Явне. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Описание примет пропавшего: рост 1.70, полного телосложения, есть лысина, светлые волосы. Примерное описание одежды: мог быть одет в серую рубашку и серые шорты.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 08-8608444.

.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook