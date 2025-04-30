Подано обвинение по делу о взрыве мотороллера в Тель-Авиве

В окружной суд в Тель-Авиве прокуратурой подано обвинение против 28-летнего Моше Шейнберга из Ганей-Тиквы, который, как установило следствие, прикрепил взрывное устройство к мотороллеру, взорвавшемуся в Тель-Авиве несколько месяцев назад, в результате чего был серьезно травмирован один человек.

Днем 18 февраля 2025 года в Тель-Авиве на улице А-Амаль, угол Шокен, взорвался мотороллер, который погрузили на эвакуатор. В результате взрыва пострадал мужчина примерно 35 лет, в состоянии средней тяжести он был доставлен в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере.

Следствием было установлено, что Моше Шейнберг прикрепил взрывное устройство к мотороллеру, стремясь убить его владельца. Сначала он заложил взрывное устройство в электрошкаф около квартиры этого человека, а затем прикрепил его к мотороллеру, сказано в обвинительном заключении. Однако владелец мотороллера заметил что-то подозрительное и вызвал эвакуатор (а не полицию), в итоге бомба сработала, когда эвакуатор вез мотороллер по улицам Тель-Авива. Пострадал случайный прохожий.

При обыске в доме Шейнберга были найдены инструменты, использовавшиеся для сборки бомб.

Шейнбергу предъявлены обвинения в покушении на убийство, нападении с причинением тяжелого ущерба, незаконной транспортировке оружия, изготовлении оружия и хранении оружия. По версии обвинения, он стремился совершить убийство "любой ценой".