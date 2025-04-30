Гольдкнопф отказался от участия в церемонии Дня Памяти
время публикации: 30 апреля 2025 г., 10:38 | последнее обновление: 30 апреля 2025 г., 10:46
Министр строительства и глава партии "Яадут а-Тора" Ицхак Гольдкнопф принял решение отказаться от участия в траурной церемонии на военном кладбище в Кирьят-Гате.
Гольдкнопф принял это решение после того, как в его канцелярию поступили письма родственников павших. В этих письмах министра строительства просят воздержаться от участия в церемонии.
Изначально Гольдкнопф заявил, что все же приедет на кладбище, однако за несколько часов до мероприятия объявил, что направится к Стене Плача, где "помолится за освобождение заложников и прочитает псалмы в память о погибших".
Протест семей был вызван тем, что Гольдкнопф не служил в армии и продвигает закон об освобождении от службы.