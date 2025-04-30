Гольдкнопф отказался от участия в церемонии Дня Памяти

Министр строительства и глава партии "Яадут а-Тора" Ицхак Гольдкнопф принял решение отказаться от участия в траурной церемонии на военном кладбище в Кирьят-Гате.

Гольдкнопф принял это решение после того, как в его канцелярию поступили письма родственников павших. В этих письмах министра строительства просят воздержаться от участия в церемонии.

Изначально Гольдкнопф заявил, что все же приедет на кладбище, однако за несколько часов до мероприятия объявил, что направится к Стене Плача, где "помолится за освобождение заложников и прочитает псалмы в память о погибших".

Протест семей был вызван тем, что Гольдкнопф не служил в армии и продвигает закон об освобождении от службы.