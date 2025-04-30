Умер младенец, пострадавший при обыске в Гиват-Зеэве

В иерусалимской больнице "Шаарей Цедек" констатирована смерть семимесячного младенца, получившего тяжелую травму во время полицейского обыска в доме его родителей.

Ранее сообщалось, что следователи отдела расследования преступлений, совершенных полицейскими (МАХАШ), допросили четырех сотрудников полиции, которые вчера вечером проводили обыск в Гиват-Зеэве, около Иерусалима. Причиной допроса стали травмы, полученные во время обыска семимесячным младенцем, который в критическом состоянии был доставлен в больницу.

Судя по опубликованным данным, полиция обыскивала дом мужчины, подозреваемого в мошенничестве. В ходе обыска в манеж, где лежал маленький ребенок, были брошены или положены тяжелые предметы, которые травмировали малыша.