Умер младенец, пострадавший при обыске в Гиват-Зеэве
время публикации: 30 апреля 2025 г., 10:22 | последнее обновление: 30 апреля 2025 г., 10:27
В иерусалимской больнице "Шаарей Цедек" констатирована смерть семимесячного младенца, получившего тяжелую травму во время полицейского обыска в доме его родителей.
Ранее сообщалось, что следователи отдела расследования преступлений, совершенных полицейскими (МАХАШ), допросили четырех сотрудников полиции, которые вчера вечером проводили обыск в Гиват-Зеэве, около Иерусалима. Причиной допроса стали травмы, полученные во время обыска семимесячным младенцем, который в критическом состоянии был доставлен в больницу.
Судя по опубликованным данным, полиция обыскивала дом мужчины, подозреваемого в мошенничестве. В ходе обыска в манеж, где лежал маленький ребенок, были брошены или положены тяжелые предметы, которые травмировали малыша.