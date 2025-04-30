x
30 апреля 2025
|
последняя новость: 11:43
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 апреля 2025
|
30 апреля 2025
|
последняя новость: 11:43
30 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Умер младенец, пострадавший при обыске в Гиват-Зеэве

Полиция
Расследование
Погибшие
время публикации: 30 апреля 2025 г., 10:22 | последнее обновление: 30 апреля 2025 г., 10:27
Умер младенец, пострадавший при обыске в Гиват-Зеэве
Flash90. Фото: М.Шай

В иерусалимской больнице "Шаарей Цедек" констатирована смерть семимесячного младенца, получившего тяжелую травму во время полицейского обыска в доме его родителей.

Ранее сообщалось, что следователи отдела расследования преступлений, совершенных полицейскими (МАХАШ), допросили четырех сотрудников полиции, которые вчера вечером проводили обыск в Гиват-Зеэве, около Иерусалима. Причиной допроса стали травмы, полученные во время обыска семимесячным младенцем, который в критическом состоянии был доставлен в больницу.

Судя по опубликованным данным, полиция обыскивала дом мужчины, подозреваемого в мошенничестве. В ходе обыска в манеж, где лежал маленький ребенок, были брошены или положены тяжелые предметы, которые травмировали малыша.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 апреля 2025

МАХАШ допросил полицейских, участвовавших в обыске, при котором был тяжело травмирован младенец